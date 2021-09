Il nuovo singolo dei Negramaro arriva dopo gli indizi distribuiti sui social. La band di Giuliano Sangiorgi, infatti, nei giorni scorsi ha fatto pulizia su Instagram nascondendo tutti i post e lasciando a disposizione, in esclusiva per i fan, solamente due clip. Il secondo video pubblicato conteneva una data: 6 settembre 2021. Oggi, infatti, i Negramaro hanno annunciato Ora Ti Canto Il Mare.

Il nuovo singolo dei Negramaro

La band salentina va così ad arricchire la già ricca tracklist di Contatto, il nuovo disco in studio pubblicato nel 2020 e scritto durante la pandemia. La squadra di Giuliano Sangiorgi annuncia così Ora Ti Canto Il Mare, il nuovo singolo la cui uscita è programmata per venerdì 10 settembre.

Nell’annuncio la band mostra l’artwork del singolo, uno scatto suggestivo in cui i Negramaro si trovano su una spiaggia rocciosa con il mare sullo sfondo. Il mare, infatti, è il vero protagonista delle due clip pubblicate come anteprima sui social: la prima è una ripresa sott’acqua, la seconda un panorama al tramonto. In entrambi i casi si sente il suono naturale del mare, più vicino che mai.

Il 2021 dei Negramaro

Il nuovo singolo dei Negramaro segue Contatto, title-track del disco, e La Cura Del Tempo. Nel frattempo, nel mese di maggio Giuliano Sangiorgi ha pubblicato il nuovo romanzo Il Tempo Di Un Lento, seconda opera letteraria dopo Lo Spacciatore Di Carne (2012).

A luglio, intanto, i Negramaro hanno annunciato lo slittamento del tour indoor al 2022, una scelta motivata da un maggiore tempo di necessario per un ritorno alla normalità dopo la pandemia e in vista del successo della campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

Il Contatto Tour ripartirà quindi dal 10 marzo all’RDS Stadium di Rimini fino alla data del 30 aprile alla Kioene Arena di Padova. Il nuovo singolo dei Negramaro, Ora Ti Canto Il Mare, è già disponibile in pre-save.