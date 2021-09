I Misteri di Murdoch 8 torna in onda su Giallo con i nuovi episodi in prima visione assoluta: la programmazione del poliziesco in costume di produzione canadese, già in onda con le repliche della prima parte, prosegue da lunedì 6 settembre con il primo dei restanti capitoli inediti della stagione.

I Misteri di Murdoch 8 andrà in onda su Giallo ogni lunedì con due episodi in prima visione e in prima serata, fino al completamento della stagione: all’appello mancano gli episodi dal decimo al diciottesimo, ad eccezione del tredicesimo che è già stato trasmesso. Durante la programmazione della prima parte di stagione, infatti, Giallo ha operato un’inversione dell’ordine originale degli episodi, trasmettendo l’episodio 13, dal titolo Le Incurabili, al posto del decimo.

I Misteri di Murdoch 8 riparte su Giallo, lunedì 6 settembre dalle 21.15, dalla replica del nono episodio seguita dal decimo in prima visione. Ecco le trame degli episodi 9 e 10 – intitolati rispettivamente Agenti Chiave e Murdoch e il Tempio della Morte e che riaprono la programmazione in prima tv nel palinsesto pre-autunnale della rete.

Quando un comico di varietà viene ucciso, Cratbee e Higgins lavorano sotto copertura nel mondo dello spettacolo per indagare.

Mentre indaga su una morte misteriosa a Markham, Det. Murdoch scopre un edificio nascosto, ornato e pieno di trappole esplosive, che potrebbe contenere il Santo Graal.

La programmazione de I Misteri di Murdoch 8 proseguirà per tutto il mese su Giallo, con quattro appuntamenti da due episodi ciascuno in prima serata, fino al finale di stagione previsto il 26 settembre.

Ecco il promo de I Misteri di Murdoch 8 in onda dal 6 settembre sul canale 38 del digitale terrestre, con i restanti episodi inediti della stagione, ogni lunedì in prima serata.