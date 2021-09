Il finale di Gloria è già dietro l’angolo. La serie iniziata la scorsa settimana si esaurirà con le puntate di oggi e domani e sarà proprio martedì 7 settembre che scopriremo cosa succederà nel finale e se verrà a galla la verità sul marito e la sua scomparsa. Le anticipazioni rivelano che alcune domande potrebbero rimanere in sospeso e senza una soluzione vera e propria ma, intanto, Gloria non sembra pronta ad arrendersi.

Nel finale di Gloria in onda domani sera, la protagonista deciderà di pagare Louise Verdiez per avere informazioni su David portando Arthur all’appuntamento. La Verdiez le dice che i Brak la costringevano a procurarsi medicinali sul mercato nero, e che David era l’intermediario ma non sa dirle dove si trova. Le cose si complicano quando Louise muore in un incidente provocato da Marianne Volton, che li aveva seguiti.

Gloria scopre che Arthur la spia costretto da una persona molto in alto proprio mentre chiede un’udienza al giudice per riavere i figli, e aspetta la convocazione. Nel frattempo la piccola Alice le dice che il padre aveva scritto una lettera in cui spiegava quello che avrebbero dovuto fare se lui fosse scomparso, troverà lì le risposte alle sue domande?

Prima del finale di Gloria, il pubblico potrà mettersi comodo per gustare il doppio episodio di questa sera in cui nella ricerca di David, misteriosamente scomparso, Gloria scopre nuovi, inquietanti particolari sulla vita del marito: frequentava locali di spogliarelli ed era in affari con una famiglia di delinquenti che controllano tutte le attività del porto e a cui ha portato via 300.000 euro.

Nello stagno di Quenegoat viene ritrovato un corpo senza vita ma non è quello di David. Tornando a casa con i figli, Gloria scopre che qualcuno è entrato e l’ha messa a soqquadro mentre Marianne Volton nutre, via via, maggiori sospetti nei suoi confronti e per questo decide di farla pedinare. Gloria nel frattempo conduce le sue ricerche con l’aiuto di Stan, scoprendo che i Brak e la dermatologa Louise Verdiez sono coinvolti nella scomparsa del marito.