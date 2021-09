Law & Order – Unità Speciale23 dirà addio a due dei suoi volti principali nella première di stagione: l’annuncio, arrivato a sorpresa, riguarda Jamie Grey Hyder e Demore Barnes. Entrambi lasceranno la serie, ma non è chiaro il perché. Di sicuro, almeno per Hyder, non si è trattato di una scelta volontaria.

I due usciranno da Law & Order – Unità Speciale 23 dopo aver interpretato rispettivamente l’agente Kat Tamin e il vice capo Christian Garland a partire dalla stagione 21. Insieme sono stati promossi a volti regolari della serie dalla stagione 22. Quello di Hyder, in particolare, in quanto apertamente bisessuale è stato il secondo personaggio LGBTQ+ principale dello show, dopo il dottor George Huang, interpretato da BD Wong, uscito di scena nella stagione 12.

Le due star saluteranno Law & Order – Unità Speciale 23 in una speciale première di stagione della durata di due ore ricca di azione, come annunciato da Deadline, ma NBC non ha dato alcuna spiegazione sul perché. Ci ha pensato Jamie Grey Hyder, poche ore dopo, a mettere in chiaro che andarsene non era nei suoi piani. Via Instagram, l’attrice ha confermato la notizia lasciando intendere che la decisione è arrivata dai piani alti senza tenere conto della sua volontà.

Il suo addio Law & Order – Unità Speciale 23 è piuttosto polemico e certamente non desiderato. “Kat è fuori dal coro… #SVU23 è diventato molto meno colorato“, ha commentato a caldo sui social, per poi aggiungere altri dettagli su questo divorzio non consensuale.

È con il cuore pesante che confermo la partenza di Kat dalla stanza della squadra. La decisione è stata presa ad un grado superiore, e non sarebbe stata una mia scelta, ma ehi – Questo è il mondo dello spettacolo. Per chiunque si sia sentito rappresentato in qualsiasi modo dalla persona o dalla missione di Kat, sappiate che avrete sempre una rappresentanza in me. Grazie a SVUniverse per avermi accolto a braccia aperte. È stata un’esperienza con la quale sono cresciuta molto e che non dimenticherò mai.

Secondo Deadline Law & Order – Unità Speciale 23 riprende “poche ore dopo il finale della scorsa stagione“, con una trama che coinvolge l’intera squadra nel caso di un membro del Congresso corrotto. La stagione potrà ancora contare sugli altri protagonisti della serie, Mariska Hargitay, Ice T, Peter Scanavino e Kelli Giddish.