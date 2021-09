I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno finalmente un volto ma le polemiche non si placano. Già nei giorni scorsi con il susseguirsi dei primi nomi e dei primi spoiler, in molti hanno fatto notare che c’erano pochi volti noti ma, soprattutto, che molti dei partecipanti arrivavano dall’universo di Maria de Filippi (vedi Uomini e donne e Temptation Island), e ora? La conferma e i volti degli oltre venti concorrenti sono stati svelati dal padrone di casa, Alfonso Signorini, proprio nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola domani.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 i più famosi sono Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Giucas Casella, Jo Squillo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Manuel Bortuzzo. Per tutti gli altri ci sarà un po’ da lavorare soprattutto se non si guarda spesso la tv e non si segue il gossip.

In particolare, ai vip si uniranno Gianmaria Antinolfi (flirt di Belen Rodriguez e possibile ex di Soleil Stasi, ex di Uomini e donne nel cast del GF), Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, l’ex Miss Italia ed ex di Temptation Island Manila Nazzaro, Nicola Pisu, Samy Youssef, Ainett Stephens, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

A loro si uniranno anche l’ex tronista Sophie Codegoni, l’ex corteggiatrice ed ex di Jeremias Rodriguez Soleil Sorge e il ‘fidanzato’ tanto discusso dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso Eletti. L’annuncio ha lasciato in molti senza parole soprattutto quelli che sembrano siano stati esclusi, almeno per il momento.

È tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le nuove opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il programma dovrebbe andare in onda due volte a settimana proprio come è successo nella scorsa edizione.

Il resto lo scopriremo strada facendo perché altri potrebbero unirsi a loro nelle prossime settimane.