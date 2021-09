Quando si parla dei migliori riff di Roger Waters si riapre l’annoso dibattito: tutti valorizzano i chitarristi – e di fronte alla poesia da 6 corde di David Gilmour non possiamo che inchinarci, è vero – ma quando si parlerà in maniera più dignitosa dei bassisti? I Pink Floyd sono tante cose: psichedelia, progressive, bellezza. Sono Syd Barrett, sono una zattera su Venezia, sono il trip che puoi fare senza calarti un acido, sono le chitarre oniriche di Gilmour e le linee categoriche di basso di Roger Waters, ecco. Pochi virtuosismi, tantissimo stile.

Echoes (1971)

Echoes può sembrare fuori luogo, se parliamo dei migliori riff di Roger Waters, ma questo è il momento di ascoltare con attenzione. Alle note di pianoforte che ricordano un sonar, agli slide di Gilmour, si aggiunge l’impalcatura percussiva di Waters e Mason.

Money (1973)

Corde che diventano un battito irregolare, visto che per quegli anni un tempo in 7/4 è qualcosa di anomalo, nel mondo del rock. Money, primo estratto da The Dark Side Of The Moon (1973), è uno sfottò a quel lato oscuro dell’animo umano in cui i soldi sono l’unica fonte di benessere e soddisfazione.

Have A Cigar (1975)

Di fronte al riff dialettico tra Waters e Gilmour possiamo solo restare in contemplazione. Come Money, Have A Cigar è scritto interamente da Roger ed è un canto di protesta contro l’avidità degli imprenditori discografici. Il brano è l’unico singolo estratto da Wish You Where Here (1975).

Hey You (1979)

In Hey You, udite udite, Waters non suona il basso, ma sua è l’idea di tutto ciò che è The Wall (1979). Il basso fretless di Hey You è infatti nelle mani di David Gilmour.

Another Brick In The Wall Part 2 (1979)

Poche note ma essenziali, monumentali: ecco perché Another Brick In The Wall contiene uno dei migliori riff di Roger Waters.