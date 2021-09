Dopo un lungo coro di proteste contro il Senate Bill 8, arriva anche il pensiero di Billie Eilish sull’aborto, un dibattito che ha fatto letteralmente esplodere il web. La cantautrice losangelina, oltre a scagliarsi contro il provvedimento, lancia un attacco anche agli uomini che secondo il suo pensiero non starebbero facendo abbastanza per opporsi a questi pensieri e a queste restrizioni.

Il Senate Bill 8 in Texas

Il Senate Bill 8, in poche parole, non consente l’aborto dopo 6 settimane di gestazione, in pratica non appena viene rilevata l’attività cardiaca del feto. Il provvedimento, soprattutto, non fa distinzione tra le vittime di stupro o incesto e consente ai cittadini di citare in giudizio tutte le donne che vi ricorrono o anche solo le persone coinvolte. Prima dell’approvazione del Senate Bill 8 le proteste sono state numerose, ma la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di bloccare il disegno di legge.

Oggi, secondo il New York Times, il Texas si presenta come il Paese statunitense più restrittivo nella politica sull’aborto. Oltre a Billie Eilish, in questi giorni tanti artisti hanno lanciato il loro messaggio di protesta contro la nuova legge anti-abortista del Texas, da Yungblud a Jack Antonoff. Di fatto, per forza di cose, il Senate Bill 8 si presenta proprio come una legge anti-abortista.

Billie Eilish sull’aborto

Nelle ultime ore la posizione di Billie Eilish sull’aborto è arrivata più dura che mai. La popstar si è scagliata contro l’apatia maschile nelle storie di Instagram, manifestando il suo dissenso contro gli uomini per non aver preso una posizione netta contro il Senate Bill 8.

“Sono fo**utamente stanca”, scrive Billie Eilish, per poi prendere di mira gli uomini che non dicono nulla quando si tratta di diritti delle donne: “Mi fate vomitare”. In un’altra immagine riproposta su Instagram, il pensiero di Billie Eilish sull’aborto si sintetizza così: