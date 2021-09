Era la fine di agosto quando per la prima volta vi parlammo dello sviluppo delle reazioni ai messaggi di WhatsApp: adesso la funzione è stata finalmente avvistata. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘ (che non è solito sbagliare un colpo con le sue anticipazioni), rispetto a quanto visto su Facebook e Facebook Messenger, tutte le emoji possono essere utilizzate per esprimere le proprie reazioni ai messaggi su WhatsApp (almeno allo stato attuale, poi vedremo se la cosa verrà mantenuta nella release finale).

Le reazioni ai messaggi di WhatsApp sembrano non essere anonime, ragion per cui chiunque prenda parte alla conversazione avrà l’opportunità di vedere di chi sia questa o quella reazione. Lo screenshot che abbiamo analizzato proviene da una versione di WhatsApp per iOS, ma la funzione è chiaramente in via di implementazione anche per Android. Parliamo di una release beta, che potrebbe differire anche in maniera importante rispetto alla versione finale (anche per quanto riguarda il numero di emoji da poter impiegare per le reazioni ai messaggi, come avviene su Facebook e Facebook Messenger). Non diamo per scontato quanto si può scorgere dallo screenshot, visto che tutto potrebbe ancora cambiare in funzione di quanto deciderà il team di sviluppo dell’app di messaggistica istantanea. Non sappiamo ancora dirvi quando la funzione delle reazioni ai messaggi entrerà a far parte dell’esprienza di utilizzo di WhatsApp, anche se non dovrebbe mancare molto alla sua completa realizzazione (forse nel giro di poche settimane la vedremo arrivare in versione finale, anche se è presto per dirlo con certezza).

Pensate che la funzione di reazione ai messaggi possa risultare utile anche per WhatsApp? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (vi risponderemo, non appena possibile, a nostra volta per dirvi quale opionione ci siamo fatti in merito).