Siamo ad un passo dall’uscita dell’iPhone 13 e purtroppo raccogliamo oggi delle notizie poco rassicuranti sulla sua disponibilità che potrebbe essere condizionata da un problema di produzione, almeno per specifiche componenti. La notizia è stata rilasciata dal Wall Street Journal e poi anche da Forbes che fa riferimento a due fornitori in panne in questo momento, ancora una volta a causa della pandemia.

Ci sono due aziende cinesi — Murata Manufacturing e Taiyo Yuden Co — che producono condensatori ceramici multistrato (l’acronimo è MLCC) che sono fondamentali per controllare il flusso di elettricità all’interno di un dispositivo. Per dare un’idea della loro importanza, va detto che su uno smartphone ne sono necessari in media 1000. Proprio le due società hanno visto fortemente limitata la loro forza lavoro, visti due focolai di Covid-19 scoppiati tra i dipendenti che hanno costretto al rallentamento delle attività o addirittura al loro arresto. Di certo si è trattato di un imprevisto del tutto inaspettato a pochi giorni dall’uscita dell’iPhone 13 in un keynote di presentazione ma di certo anche a un paio di settimane o poco più dal lancio commerciale degli stessi melafonini in tutto il mondo.

Quanto appena raccontato rischia di avere delle reali e tangibili conseguenze al momento dell’uscita dell’iPhone 13. Le scorte potrebbero anche non soddisfare la domanda dei clienti, di solito sempre non esigua in riferimento ai nuovi top di gamma Apple. La pandemia avrebbe in questo modo nuovamente condizionato il mercato hi-tech con i suoi effetti a breve e a lungo termine.

La data ufficiale di uscita dell’iPhone 13 ancora non è nota, anche se dovrebbe essere quella del prossimo martedì 14 settembre. Per il via alle vendite, anche tra le incertezze appena messe in campo, non si dovrebbe andare oltre l’appuntamento di venerdì 24 settembre. Nel corso della settimana che ci approcciamo ad iniziare, almeno la conferma dell’evento Apple dovrebbe fare capolino senza particolari dubbi.