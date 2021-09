Questo inizio di settembre è ideale per procedere all’acquisto di un’Amazon Fire TV Stick, quest’oggi in super offerta sull’e-commerce di Bezos. Parliamo dei dispositivi HDMI che si collegano alla TV per l’ottenimento di varie funzioni smart, come l’avvio di servizi in streaming (Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, etc.). Se siete di rientro dalle vacanze, o magari state per partire adesso, non potrete fare a meno di un apparecchio del genere, capace di trasformare quasi ogni televisione in una smart TV.

C’è, per esempio, l’Amazon Fire TV Stick Lite, utile per chi vuole godere dei contenuti in forma essenziale, senza troppe pretese. Il prezzo dell’apparecchio in offerta oggi 5 settembre è di 19,99 euro, in luogo dei 29,99 euro solitamente richiesti per il suo acquisto. C’è poi l’Amazon Fire TV Stick 2021 con telecomando Alexa a 24,99 euro (invece di 39,99 euro): parliamo del modello base, di un gradino più alto rispetto all’Amazon Fire TV Stick Lite. Infine, ci sarebbe anche l’Amazon Fire TV Stick 4K (sempre con telecomando vocale Alexa per impartire, tramite la propria voce, una serie di comandi al dispositivo), che potrete portarvi a casa al prezzo di 39,99 euro in luogo di 59,99 euro.

Come potete vedere, le offerte dedicate quest’oggi 5 settembre alle Amazon Fire TV Stick sono veramente competitive (si tratta solo di scegliere il modello che ritenete faccia più al caso vostro ed acquistarlo subito, prima che la proposta si esaurisca). Se stavate già pensando di comprare un apparecchio del genere non dovreste lasciarvi scappare questa possibilità (che potrebbe sempre ripresentarsi, anche se non sappiamo dirvi quando). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.