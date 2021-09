Serata al cardiopalma per i fan dei crime e non solo. Rai2 questa sera ospita il debutto di NCIS New Orleans 7 e il finale della sesta stagione in coppia con NCIS Los Angeles 12 per un totale di tre episodi e altrettanti casi da risolvere mentre la vita privata dei protagonisti si snoda tra scene del crimine e problemi vari, come l’acquisto di una prima casa di coppia. Cosa succederà e cosa vedremo nel prime time di oggi, 5 settembre?

Ad aprire le danze ci pensa l’episodio dal titolo Karen La Belva di NCIS Los Angeles 12. Al centro di tutto c’è un’arma molto pericolosa venduta ancora prima di prevederne la produzione, ma cosa c’è di così pericoloso? In realtà Karen La Belva è il nome di un missile antinave a lungo raggio di cui esiste solo il prototipo ma che qualcuno ha venduta mettendo in atto una truffa ai danni della Marina.

Nell, di nuovo al comando della squadra, invierà Sam ad incontrare un possibile informatore, Donald Harris che, però, una volta arrivato sul posto cercherà di investire e uccidere Sam. Quest’ultimo se la cava senza un graffio, mentre Harris finsce in ospedale. Nel momento in cui si riprende svela che dietro l’affare ci sia una sua amica, Kim, una civile che lavora per un appaltatore.

Intanto, Kensi e Deeks sembrano pronti a comprare la loro prima casa, lo faranno davvero?

Subito dopo, intorno alle 22.00 circa, il prime time sarà impegnato con il finale di NCIS New Orleans 6 e poi con il primo episodio della settima stagione. Negli episodi dal titolo Predatori e Qualcosa nell’aria prima parte la squadra di Pride si trova a indagare sulla morte di un microbiologo della Marina noto per il suo hobby ovvero divertirsi a sfatare leggende metropolitane. A finire sotto la lente come possibile colpevole sarà proprio il Rougarou, creatura leggendaria con tanto di tentacoli.

Subito dopo andrà in onda la première di NCIS New Orleans 7 in cui sarà protagonista anche il COVID quando Tammy e Carter saliranno a bordo di una nave umanitaria per indagare su un omicidio e si troveranno a fare i conti con tre macchinisti positivi. Cosa succederà a quel punto?

La seconda parte dell’episodio andrà in onda la prossima settimana, il 12 settembre, svelando la risposta alla nostra domanda.