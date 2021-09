Il nuovo canale Sky Investigation propone in prima tv la serie Coyote, un action drama ambientato nei territori di frontiera fra Messico e Stati Uniti, in onda in prima visione dal 5 settembre alle 21.15 e in streaming su NOW.

La serie Coyote racconta una storia attuale e drammatica, ambientata nella fragile frontiera tra il Sud della California e il Messico, dove le politiche sull’immigrazione sempre più restrittive hanno un pesante impatto sulla realtà delle persone che cercano di varcare il confine ed entrare negli Stati Uniti.

Protagonista della serie Coyote è Ben Clemens (Michael Chiklis), ex agente della “Customs and Border Protection Agency” (la polizia di frontiera degli USA): dopo 32 anni di servizio, è costretto a rivedere le sue convinzioni sull’immigrazione clandestina quando si ritrova ad aiutare una giovane donna incinta che cerca di scappare da uno cartello del narcotraffico messicano. Il loro viaggio pericoloso li porta a cavallo tra la vita e la morte: quando Ben passa dall’altra parte della barricata, realizza quante sfumature vi siano nel mondo e come sia difficile giudicare i fenomeni in modo netto, soprattutto in quella zona di confine così delicata in cui non sempre ciò che è legale coincide con ciò che è giusto.

La serie Coyote, prodotta da David Graziano (Jake Ryan), Michael Carnes e Josh Gilbert vede il ritorno sul piccolo schermo dell’attore premio Emmy Michael Chiklis (già in The Shield, American Horror Story: Freak Show e Gotham), affiancato da Juan Pablo Raba (Un Uomo Sopra la Legge) e Adriana Paz (Tijuana Bible).

La serie Coyote, al via dal 5 settembre alle 21.10 su Sky Investigation, è disponibile anche in streaming su NOW e on demand su Sky.