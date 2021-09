Non sarà un vero e proprio finale ma il fatto è che i fan dovranno prepararsi per i saluti: Grand Hotel 3 chiude i battenti questa sera. Il momento della pausa è arrivato come già annunciato da qualche giorno e, quindi, i due episodi in onda oggi, 5 settembre, saranno gli ultimi che vedremo per questa stagione anche se al momento non si capisce bene se Alicia e i suoi torneranno nel periodo natalizio in prime time oppure direttamente la prossima estate.

Fino ad una risposta ufficiale, non possiamo far altro che piazzarci davanti allo schermo oggi, 5 settembre, a partire dalle 21.30 per gli ultimi due episodi della serie spagnola, almeno per ora. L’appuntamento è fissato con gli episodi dal titolo Il Circolo del Meridione e L’ultima notte in cui Donna Teresa, per ottenere la maggioranza dei voti ed entrare a fa parte del Circolo del Meridione, decide di riconoscere Andres ed avere così il suo voto a favore.

Infine, Javier torna all’hotel dopo aver disertato e viene smascherato dall’ufficiale mandato ad indagare su di lui. Alicia e Julio indagano e con l’aiuto di Ayala riescono a portare alla luce orribili segreti.

A seguire, andrà in onda il secondo episodio in cui non mancheranno i colpi di scena specie nel finale. Diego aiuta Donna Teresa ad uscire di prigione, ma le fa pagare un prezzo altissimo: la costringe a cedergli il Grand Hotel e le miniere. Alfredo vende il suo titolo nobiliare per ottenere la grazia per Javier mentre Alicia rivela a Diego di essere innamorata di un altro e chiudere così i conti con lui e la sua scena sbagliata.

Negli ultimi minuti di Grand Hotel 3 dell’appassionante serata, Donna Teresa si accorge di essere stata vittima di un terribile inganno, che si conclude con un’esplosione nell’hotel. Come andrà a finire adesso? Lo scopriremo dopo la pausa.