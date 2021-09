L’aggiornamento iOS 15 è vicino al suo rilascio definitivo dopo una lunga fase estiva di test. Gli sviluppatori hanno distribuito ben 8 beta e nel corso dell’ormai imminente evento Apple di presentazione degli iPhone, l’update dovrebbe essere messo a disposizione prima degli esperti nel roll-out definitivo e comunque entro fine mese per tutti.

Non c’è dubbio che i possessori di vecchi iPhone si stiano chiedendo se valga la pena fare il grande passo, considerando pure che Apple (per quest’anno) ha messo in campo una gradita novità. Anche chi non vorrà passare al prossimo major update, avrà diritto a patch di sicurezza cicliche. Ebbene, se vale la pena o meno affidarsi anche alla nuova fatica degli sviluppatori Apple possiamo dedurlo dai primi test effettuati su strada proprio per i vecchi melafonini.

L’interessante video di fine articolo ci dice esattamente come lavora iOS 15 sui vecchi melafonini. In modo particolare, i test sono stati effettuati sul primissimo iPhone SE, poi sul datato iPhone 6S e successivamente su iPhone 7, iPhone 8 e iPhone XR. La risposta univoca che ci fornisce il filmato è che senz’altro i melafonini usufruiscono di una maggiore reattività proprio con il nuovo aggiornamento: nella fase di accensione, così come nella navigazione tra le schede e le app, nella connessione e in molte altre occasioni.

Insomma, i primi riscontri sono positivi e potrebbe davvero valere la pena effettuare l’aggiornamento iOS 15 anche sui vecchi iPhone. C’è pure da dire che le verifiche sono state effettuare sulla beta 8 nuovo firmware e non sulla sua versione definitiva. Quest’ultima potrebbe garantire prestazioni ancora migliori. Pochi giorni e ne avremo la certezza assoluta, anche se rimane comunque un altro nodo cruciale da considerare: quello dell’autonomia dei datati melafonini con a bordo l’ultima esperienza software Apple. Per questo riscontro bisognerà attendere un po’.