CBS ha svelato la trama di NCIS 19×01, la première di stagione prevista per il 20 settembre negli Stati Uniti sull’emittente generalista e in streaming su Paramount+: dopo il finale della stagione precedente, in cui Gibbs era scampato ad un attentato alla sua barca allontanandosi a nuoto, finalmente entra in gioco il suo (ex) team, finora all’oscuro della sua indagine segreta su un serial killer.

La svolta in NCIS 19×01 avviene grazie al ritorno del personaggio interpretato da Pam Dawber: la moglie del protagonista Mark Harmon torna nella serie nei panni della giornalista investigativa Marcie Warren, presumibilmente per dare a McGee e compagni una serie di informazioni vitali per salvare Gibbs.

In NCIS 19×01, con Ellie Bishop ormai lontana dall’NCIS e impegnata in un incarico sotto copertura, gli agenti speciali Timothy McGee e Nick Torres potranno contare sull’aiuto di Jessica Knight (Katrina Law, già apparsa negli ultimi due episodi della stagione 17 e ora volto regolare della serie) per rintracciare Gibbs.

NCIS 19×01 si intitola Blood in the Water: nel cast della première sono confermati i volti del cast fisso Mark Harmon (agente speciale NCIS Leroy Jethro Gibbs), Sean Murray (agente speciale Timothy McGee), Wilmer Valderrama (agente speciale NCIS Nicholas “Nick” Torres), Diona Reasonover (scienziata forense Kasie Hines), Brian Dietzen (medico legale Jimmy Palmer), Rocky Carroll (direttore dell’NCIS Leon Vance) e la new entry Katrina Law (agente speciale NCIS Jessica Knight). Oltre alla guest star Pam Dawber, torna anche il volto storico del cast David McCallum, nei panni del Dr. Donald “Ducky” Mallard.

Ecco la trama di NCIS 19×01 e le prime immagini promozionali dell’episodio.

Mentre la squadra dell’NCIS cerca Gibbs dopo che è stato scoperto il relitto della sua barca, gli agenti scoprono che stava seguendo un serial killer con la giornalista Marcie Warren (Pam Dawber), che ha scritto un’inchiesta su di lui.

















In Italia NCIS 19×01 non andrà in onda prima della primavera 2022 su Rai2, che attualmente sta trasmettendo la seconda parte della stagione 18.