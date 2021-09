Dopo la sosta delle Nazionali per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio, il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti sarà impegnato al Maradona per il big match contro la Juventus di Allegri, sfida valida per la terza giornata di Serie A ed in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00. In vista della super sfida contro i bianconeri, il club del presidente Aurelio De Laurentiis dovrà fare ancora i conti con gli infortunati: questa volta, oltre a quelli già affermati come Ghoulam, Demme e Mertens, i partenopei dovranno fare a meno anche del portiere Alex Meret (che durante lo scorso match contro il Genoa è caduto malamente sul terreno di gioco subendo una frattura all’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare).

Inoltre, bisognerà valutare anche le condizioni fisiche del secondo portiere David Ospina, infortunatosi nei minuti finali durante il match contro la Bolivia. Quest’oggi, 4 settembre, ci soffermeremo sui tempi di recupero di Mertens e sul suo futuro prossimo. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Mattino’, l’attaccante belga è ormai prossimo alla scadenza di contratto con il Napoli, fissata per la fine della stagione in corso. Malgrado ‘Ciro Dries’ abbia con la squadra un’opzione per un altro anno, è anche vero che sembra abbastanza distante l’ipotesi che venga fatto scattare il suo rinnovo, almeno per ora.

I 9 milioni di euro lordi che il numero 14 percepisce all’anno sono diventati ormai un vero peso per le casse del Napoli ed è una cifra che ADL non può più permettersi. Questo, dunque, significa che per l’idolo della tifoseria azzurra e dell’intero popolo napoletano potrebbe essere la stagione di addio. Per quanto riguarda invece le sue condizioni, in seguito all’ultimo controllo avvenuto giovedì scorso, la spalla operata del folletto belga sembra stare bene, ma le valutazioni finali rinviano la guarigione completa al termine della prossima settimana. L’ultima diagnosi, inoltre, prevede che tra circa venti giorni Mertens potrà tornare tra i convocati. Insomma, c’è possibilità di rivedere l’attaccante in campo durante il match contro il Cagliari, in programma al Maradona il prossimo 26 settembre.