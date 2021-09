Sarebbe un peccato perdersi gli sticker WhatsApp de La Casa di Carta in queste ore. Lo streaming della quinta e ultima stagione della fortunatissima serie Netflix è stato reso disponibile nella giornata di ieri 3 settembre. Nello stesso momento, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo ha lanciato un pacchetto di adesivi (anche animati) a tema, molto utile per tutti coloro che proprio nelle prossime ore invaderanno le loro chat di commenti, apprezzamenti e critiche per l’epilogo dei loro personaggi preferiti.

Anche per il pacchetto di sticker WhatsApp de La Casa di Carta il download sarà semplicissimo, come per tutti gli altri pacchetti di adesivi dello strumento di comunicazione. Basterà semplicemente andare nella sezione sticker appunto, selezionandola attraverso la classica icona dell’adesivo posta accanto a quella delle emoji e delle GIF. Nella nuova schermata, si dovrà scegliere il comando rappresentato dal simbolo “+” per aggiungere il nuovo pacchetto. Tra i nuovi disponibili ci sarà appunto quello denominato Money Heist 5 di cui si potrà far partire il relativo download.

Il peso del download dei nuovi sticker WhatsApp de La Casa di Carta è davvero esiguo, ossia pari a 658 KB. Dopo aver scaricato gli adesivi, ogni soluzione potrà essere immediatamente utilizzata nelle chat singole o di gruppo, a proprio piacimento. Non mancano di certo all’appello tutti i personaggi più amati della nota serie giunta al suo epilogo. Ogni adesivo proposto potrà dunque essere utilizzato per commentare insieme agli amici o i parenti quanto visto nelle ultime 5 puntate proposte per la serie cult e comunque utilizzate anche in futuro per qualsiasi occasione. Naturalmente l’intero package, in qualsiasi momento, potrà essere cancellato tra quelli subito disponibili in WhatsApp, selezionando la relativa scheda e dunque procedendo all’eliminazione di questi adesivi come di tutti gli altri, magari, non più graditi. Difficile che questo accada per i veri fan della serie ma la possibilità non manca.