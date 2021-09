Emis Killa contro il Moige, e tutto avviene sui social. In questi giorni si parla ancora della polemica per il “porca pu**ena” pronunciato da Lino Banfi nella pubblicità di TimVision. Il Movimento Italiano Genitori ha considerato lo spot offensivo per i minori, in quanto trasmesso nelle normali fasce orarie. Per questo la Onlus che si dichiara a tutela dei più piccoli ha chiesto un ridimensionamento del copione dello spot, con un Lino Banfi più pacato.

La presa di posizione del Moige ha sollevato non poche polemiche, con il Movimento accusato di conservatorismo e censura. Contro il Moige anche l’UAAR, l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che ha indicato la onlus come catto-conservatrice. Tra una polemica e l’altra, inevitabilmente, è arrivata quella di Emis Killa.

Il rapper, in un primo tweet pubblicato il 2 settembre, aveva manifestato l’intenzione di rispondere al Moige “ma vedo che li stanno già insultando abbastanza. Niente, a posto così”. La risposta del Movimento Italiano Genitori non si è fatta attendere:

“Magari sarai contento degli insulti, che effettivamente stanno arrivando, nei confronti nostri e delle nostre famiglie. Noi non lo siamo. Nessuno lo sarebbe. Peccato tu non dica che ci può essere disaccordo, ma bisogna sempre rispettare l’altro. Peccato”.

Da parte del rapper è arrivata la provocazione con bestemmia finale: “Gne gne gne, porca pu**ena! Anzi porcodd**”. Per il momento il dissing sembra essersi fermato. Emis Killa, del resto, non è nuovo alle provocazioni. Recentemente ha proposto il lockdown per i novax, ma con l’esplosione della pandemia si era scagliato contro i colleghi che lamentavano crisi economica senza pensare ai lavoratori dello spettacolo.

Tra i colleghi presi di mira, anche Diodato dopo la vittoria a Sanremo, ma nel suo mirino ci era finito anche Vittorio Brumotti e in un’occasione si era scagliato anche contro le femministe. Ogni tanto, come lo stesso rapper ha ammesso a più riprese, la noia lo porta a cercare la polemica su Twitter e per questo sono comparsi i post di Emis Killa contro il Moige, che per il momento non ha risposto alla provocazione.

