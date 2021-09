Da venerdì 3 settembre debutta The Strain 3 su Rai4, la penultima stagione della serie fanta-horror ideata e prodotta da Guillermo Del Toro e Chuck Hogan, che ne firmano anche la sceneggiatura. Ispirata alla trilogia di romanzi Nocturna (La Progenie, La Caduta, Notte Eterna) che hanno scritto a quattro mani, questa saga in quattro parti è l’avvincente storia di una New York piegata da un’epidemia che ha trasformato i suoi abitanti in creature mostruose assetate di sangue.

L’esordio di The Strain 3 su Rai4 segna il giro di boa della programmazione: la rete ha proposto nella sua interezza la serie di FX Productions, in onda negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2017, in prima visione assoluta in seconda serata, ogni venerdì. La programmazione è partita lo scorso giugno e continuerà in autunno fino all’ultimo capitolo della quadrilogia.

Nel primo appuntamento con The Strain 3 su Rai4 il 3 settembre, Eph e Dutch stanno ultimando un dispositivo per fermare il vampiro prima che la città venga completamente invasa dalle creature della notte. Ecco le trame dei primi due episodi, intitolati rispettivamente New York Vincerà e Il Male Bianco, in onda dalle 22:55 in prima tv.

Mentre gli strigoi hanno trasformato New York in una zona di guerra, i sopravvissuti e i militari si alleano per combattere.

Mentre Eph riceve un’offerta per la vita di suo figlio, Palmer tenta un’alleanza imprevista per salvarsi la pelle.

La messa in onda di The Strain 3 su Rai4 proseguirà per cinque settimane, con due episodi ogni venerdì in seconda serata. La stagione conta infatti 10 episodi ed altrettanti ne compongono la quarta ed ultima.