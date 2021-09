Una Domenica Al Mare di Carmen Consoli è il primo estratto da Volevo Fare La Rockstar, nono album in studio della Cantantessa per antonomasia dopo L’Abitudine Di Tornare (2015).

Una Domenica Al Mare di Carmen Consoli è una di quelle canzoni da ascoltare in una notte di fine estate, quando il suono del mare diventa una dolce musica che accompagna le tenebre e i pensieri. No, non soltanto. Il testo è un chiaro riferimento agli incendi che hanno devastato la sua Sicilia, da sempre la fonte di ispirazione della sua poetica.

Carmen è la sorella maggiore che consola e abbraccia, e lo fa con il suo linguaggio di sempre: strumenti acustici, spazzole, attitudine folk e profondità d’animo. La sua forza è riuscire a tradurre le immagini in parole, e restituire entrambe le cose all’ascoltatore. Per ascoltare Una Domenica Al Mare di Carmen Consoli bisogna chiudere gli occhi, fare silenzio e respirare. Sì, l’odore del mare ci arriverà dilaniato dal lezzo di bruciato della terra che brucia.

Volevo Fare La Rockstar uscirà il 24 settembre. Carmen Consoli ha già reso nota la tracklist. Quest’anno la Cantantessa ha celebrato i 25 anni di carriera con un live all’Arena di Verona insieme a tanti ospiti, da Manuel Agnelli a Colapesce e Dimartino. Durante la serata, tenutasi il 25 agosto, la cantautrice siciliana ha reso omaggio al maestro Franco Battiato con una cover di Stranizza D’Amuri eseguita insieme a Levante, Tosca, Colapesce e Dimartino.

Il tour di Volevo Fare La Rockstar partirà a novembre e toccherà i teatri più importanti d’Italia, dal Regio di Parma all’Auditorium Parco Della Musica di Roma. Di seguito il testo di Una Domenica Al Mare di Carmen Consoli, primo estratto dal disco in prossima uscita disponibile da oggi su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

L’estate è arrivata in fretta,

andiamo dentro è un po’ più fresco

quanti turisti con passo marziale

avanzano sotto al sole.

Dimmi che non sogno e son desta

questa terra pigra all’improvviso trema

l’estate è arrivata in fretta

dobbiamo sperare che taglino l’erba

nei mesi caldi le fiamme quasi attraversano le autostrade

dimmi che non sogno e son desta

è l’odore di mio padre son certa.

Se solo ci fermassimo a respirare col cuore

daremmo un po’ di ossigeno a pensieri e parole

se almeno ci provassimo a respirare col cuore

vedremmo foreste riemergere da ceneri urbane

la vita è una domenica al mare.

L’estate è arrivata in fretta,

anziani rimpiangono la primavera

amori nati in tempo di guerra

e sguardi rubati durante la messa

dimmi che non sogno e son desta

che è la mano di mio figlio che mi afferra

Se solo ci fermassimo ad ascoltare col cuore

riaccenderemmo i sogni e i lumi della ragione

de almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore

saremmo un po’ più liberi di scegliere e amare

la vita è un giorno da ricordare

Se solo ci fermassimo a respirare col cuore

daremmo un po’ di ossigeno a pensieri e parole

se solo ci provassimo a respirare col cuore

riaccenderemmo i sogni e i lumi della ragione

la vita è una domenica al mare

un’alba nuova da guardare