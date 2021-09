Ci sono alcune informazioni fresche di giornata che dobbiamo prendere in considerazione oggi 3 settembre, per quanto riguarda prezzi e uscita dei nuovi iPhone 13. Dopo il punto della situazione condiviso sulle nostre pagine nei giorni scorsi, infatti, stanno venendo a galla ulteriori dettagli utili per avvicinarci all’evento durante il quale ci sarà la vera e propria presentazione dei nuovi melafonini. Cerchiamo di capire come stiano evolvendo i fatti, in attesa di segnali più concreti da Apple.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti su prezzo e uscita degli iPhone 13

Nello specifico, è possibile prendere in esame alcuni spunti utili su prezzo e uscita degli iPhone 13 grazie a Gizchina. In primo luogo, dovrebbero essere confermate le voci relative all’uscita dei dispositivi, con presentazione il 14 settembre e preordini al via il 17 settembre. Per quanto riguarda le vere e proprie vendite, la situazione dovrebbe sbloccarsi il 24 settembre. Diverse testate stanno insistendo su questi giorni da segnare in rosso sul calendario.

Passando al prezzo, occhio all’iPhone 13 Mini con 4GB di memoria RAM. La versione con 64GB di memoria interna dovrebbe essere commercializzata a 850 dollari, quella da 128 GB di storage a 929 dollari, mentre il prodotto da 256 GB potrebbe esordire a 1.049 dollari. Occhio poi all’iPhone 13 standard con 4GB di memoria RAM, visto che qui dovremmo partire dai 64 GB di memoria interna a 979 dollari, passando poi ai 128GB a 1.049 dollari e al più capiente device da 256GB a 1.179 dollari.

Andando avanti, troviamo l’iPhone 13 Pro con 6GB di memoria RAM. Qui avremo la versione da 128GB a 1.299 dollari, oltre alla versione da 512GB a 1.599 dollari e quella da 1TB storage 1.999 dollari. Infine, occhio all’iPhone 13 Pro Max da 6GB di RAM. In particolare, focus sulla versione da 128GB storage a 1399 dollari, quella da 512GB a 1.699 dollari, fino ad arrivare al modello da 1TB storage 2.149 dollari.