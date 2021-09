Si riscontrano ancora residui problemi con le stories Instagram per alcuni utenti oggi 3 settembre, con l’impossibilità di procedere anche con l’aggiornamento del feed. Insomma, una situazione che ricorda molto quanto avvenuto con il down prolungato che abbiamo segnalato nella giornata di ieri tramite un articolo apposito. I tecnici si sono adoperati per archiviarlo nel più breve tempo possibile, ma evidentemente per parte degli iscritti non è stato ancora del tutto superato questo venerdì.

Cosa sappiamo sui problemi con le stories Instagram e sull’aggiornamento del feed

Stando alle segnalazioni che ho avuto modo di recuperare questa mattina, infatti, non ci sono ancora i presupposti per parlare di problemi con le stories Instagram e sull’aggiornamento del feed completamente superati. Impossibile determinare le ragioni per le quali buona parte degli scritti possano utilizzare l’app senza particolari problemi dopo i disagi di ieri, mentre altri stiano faticando non poco a distanza di ore. Ecco perché, dando uno sguardo allo storico delle anomalie, vorrei provare ad immaginare gli scenari a breve termine.

Possibile che in giornata possano essere superati una volta per tutte i problemi legati alla stories Instagram, così come quelli che hanno reso impossibile l’aggiornamento del feed in alcuni casi. Di solito, nel giro di 24 ore a seguito di un down, tutti tornano ad utilizzare l’applicazione correttamente. Staremo a vedere se le cose andranno così anche con il disservizio di inizio settembre. Di sicuro, non si tratta di un evento anomalo, secondo quanto riscontrato in questi anni con la piattaforma.

A voi come vanno le cose questa mattina? Riscontrate problemi con le stories Instagram e quando provate a procedere con l’aggiornamento del feed? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da non lasciare nulla al caso con l’esperienza che avete maturato sul campo.