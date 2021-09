Redmi 10 Prime è finalmente ufficiale: il dispositivo è stato presentato nel mercato indiano, ma appare comunque estremamente interessante. Lo schermo IPS LCD ha una diagonale da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ di 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il processore corrisponde all’octa-core MediaTek Helio G88 12nm (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPUs), con scheda grafica ARM Mali-G52 2EEMC2 a 1000MHz, 4/6GB di RAM LPDDR4x, memoria interna da 64/128GB (eMMC 5.1), espandibile tramite microSD fino a 512GB. Il Redmi 10 Prime include il supporto DualSIM (nano + nano + microSD), con sistema operativo Android 11 e personalizzazione proprietaria MIUI 12.5.

La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP (apertura f/2.2), un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, presenta un sensore unico da 8MP (apertura f/2.0). A bordo troviamo anche il jack per le cuffie da 3.5mm, gli speaker stereo, la radio FM, il lettore di impronte digitali laterale e gli infrarossi (oltre che alla certificazione ‘Splashproof’ (P2i coating) contro gli schizzi d’acqua. Le dimensioni generali ammontano a 161,95 × 75,57 × 9,56mm (distribuite in un peso di 192 gr.).

Tra le connettività incluse il Dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11ac, il GPS con GLONASS, l’USB-C ed il Bluetooth 5.1. Il Redmi 10 Prime include una batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W (a 9W per quanto riguarda il sistema reverse wired charging). Il dispositivo ha un prezzo di circa 140 euro al cambio attuale, con disponibilità (sempre nel mercato indiano) nelle splendide colorazioni Phantom Black e Astral White (non sappiamo dirvi se arriverà mai in Europa, sperando chiaramente di sì). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.