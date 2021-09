Ci sono diverse segnalazioni sui social, a proposito di una storia che coinvolge indirettamente MediaWorld con Moulinex Cookeo a 2 euro. Dunque, occhio allo store, ovviamente incolpevole in questa circostanza dopo le polemiche connesse ad alcune campagne dedicate alla PlayStation 5 nelle ultime settimane. L’articolo di oggi 3 settembre vuole essere un monito proprio per coloro che hanno meno familiarità con queste dinamiche e che, a conti fatti, potrebbero cascare nella fake news.

Come riconoscere la truffa riguardante Moulinex Cookeo acquistabile su MediaWorld a 2 euro

Individuare la truffa relativa a Moulinex Cookeo acquistabile su MediaWorld a 2 euro non è così difficile. Ci sono post su Facebook come questo che invitano tutti a portarsi a casa il prodotto con pochi spiccioli, dando l’idea che sia in corso un’offerta praticamente irripetibile. Considerando i costi di produzione di ciascun prodotto, dovrebbe scattare immediatamente l’allarme nelle nostre menti, capendo subito di essere al cospetto di una truffa. Purtroppo non è così e in tanti ci sono cascati.

Basti pensare al fatto che i commenti al post su Moulinex Cookeo acquistabile su MediaWorld a 2 euro arrivino tutti da account stranieri. Ovviamente fake ed utilizzati solo per dare l’impressione che quella in atto non sia una truffa. Al momento, comunque, abbiamo un unico feedback da parte dello store: “Grazie della segnalazione. Ti confermiamo che si tratta di spam e non di una nostra iniziativa. Il tutto è già stato segnalato al nostro team di competenza. Grazie per averci scritto”.

L’unica buona notizia consiste nel fatto che la truffa incentrata su MediaWorld e su Moulinex Cookeo a 2 euro dovrebbe materializzarsi sottraendo solo la suddetta cifra e non tutto l’importo presente sulla carta. Questo, però, non vuol dire che ci si possa rilassare. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni in Italia.