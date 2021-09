Vodafone è stata multata da AGCOM, tramite la delibera n.256/21/CONS, di 145 mila euro per aver adottato pratiche non ritenute propriamente corrette nei confronti dei suoi clienti. Il 6 ottobre 2020 era arrivata all’AGCOM, da parte di un operatore telefonico concorrente, l’informazione, avendo fatto notare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la violazione, da parte di Vodafone, della delibera n.252/16/CONS in relazione alla comunicazione annuale circa le condizioni economiche delle offerte sottoscritte dai clienti, che avrebbero impedito loro di optare per l’offerta più conveniente. L’AGCOM, di conseguenza, ha contattato Vodafone richiedendo tutte la documentazione del caso ed il suo punto di vista in merito a tutta la vicenda (pare da subito molto intricata).

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha potuto così constatare che il gestore rosso non procedeva al regolare inoltro delle comunicazioni necessarie circa le condizioni economiche delle offerte sottoscritte dai clienti, invitandoli semplicemente alla consultazione dell’area personale tramite un link inserito nel testo di un SMS o nel documento di fatturazione. Vodafone si è difesa spiegando le proprie ragioni, cosa che non ha impedito all’AGCOM di comminare all’operatore telefonico una multa di 145 mila euro per ‘omessa comunicazione annuale delle condizioni economiche sottoscritte’, per consentire agli utenti di compararle con quelli di altre offerte presenti sul mercato (questa la spiegazione ufficiale da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

L’importo di 145 mila euro, che a qualcuno potrebbe sembrare irrisorio per un colosso della telefonia fissa e mobile come Vodafone, è stato quantificato in base al fatto che la violazione si riferisce al solo anno 2020 (di durata media e di media entità, ma comunque perseguibile dal punto di vista pecuniario). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.