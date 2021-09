Matteo Martari in Cuori, la fiction che aprirà le danze su Rai1 proprio nei prossimi giorni. Toccherà al medical drama in salsa romantica andare in scena il 19 e il 20 settembre prossimi (salvo cambiamenti) nel prime time della rete ammiraglia della tv pubblica portando sullo schermo un triangolo amoroso e sullo sfondo la Torino di fine degli anni Sessanta.

Il mix, di sicuro successo, metterà insieme l’appeal delle serie mediche (in questo caso legato al cuore) e quelle che sono le tinte melò che tanto piacciono al pubblico generalista. Al centro ci sono Cesare Corvara (Daniele Pecci), Primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, che lavora al fianco il suo giovane pupillo, Alberto Ferraris (Matteo Martari), ferito nel profondo dalla perdita precoce del padre.

A complicare le cose c’è il capo chirurgo Enrico Mosca che non solo punta al posto di Primario ma che sembra pronto a non fermarsi davanti a nulla per ottenerlo. Ciliegina sulla torta sarà Pilar Fogliati chiamata a prestare il volto alla cardiologa dall’orecchio assoluto, Delia Brunello. A volerla a Torino è stato Cesare e lei ha lasciato New York per inseguire il suo sogno ritrovando sul suo cammino Alberto con il quale in passato ha avuto un forte legame.

Ecco il promo di Cuori:

Matteo Martari in Cuori sarà affiancato da Carola Stagnaro (Suor Fiorenza), Gaia Messeklinger (Agata), Simona Nasi (Elvira), Piero Cardano (Riccardo Tosi) e Mario Viecca (Riccardo Tosi) per la regia di Riccardo Donna e la sceneggiatura di Fabrizio Cestaro, Simona Coppini e Mauro Casiraghi. La fiction ci terrà compagnia per otto prime serate.

Al momento non ci sono altri dettagli anche se il nuovo promo di Cuori lascia intendere che Alberto dirà di no a Delia e che lei si lascerà andare tra le braccia di un altro uomo, riusciranno i due a tenere a freno la passione e il loro cuore?