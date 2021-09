Sembra un incubo, ma è realtà! Dopo l’infortunio subito da Alex Meret nel corso dello scorso match di campionato contro il Genoa (dove, a seguito di un’uscita aerea, il portiere ha subito un fallo cadendo rovinosamente con la schiena sul terreno di gioco) riportando la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, adesso Luciano Spalletti ed il Napoli dovranno fare i conti con un’ulteriore e pesante tegola. In vista dell’importante big match in programma sabato 11 settembre al Maradona contro la Juventus (terza partita di campionato), gli azzurri sarebbero senza portieri titolari, in quanto ieri notte, iDavid Ospina ha ricevuto un colpo nei minuti finali del match Bolivia-Colombia (match di qualificazione ai mondiali) ed è uscito zoppicando.

Certamente non ci voleva questa preoccupante notizia per il Napoli. Verso i minuti finali della partita, Ospina ha subito un duro colpo da un giocatore boliviano durante un’uscita bassa. Il CT della Colombia, non avendo più cambi a disposizione, è stato costretto a tenere il portiere in campo. Il 33enne del club partenopeo ha, difatti, lasciato tutti i rinvii ai compagni di squadra, ma, al termine della gara, quando è uscito dal campo zoppicava in modo vistoso. Solamente nei prossimi giorni si potrà capire con maggior dettaglio l’entità del suo infortunio.

Ad ogni modo, con Meret infortunato, il Napoli del presidente De Laurentiis spera di poter avere almeno il colombiano nell’ostica sfida contro la Juventus (in caso contrario toccherà al 21enne di Pozzuoli Davide Marfella difendere la porta azzurra). Il tecnico Spalletti spera in un recupero in extremis di Ospina contro i bianconeri al Maradona sabato prossimo, altrimenti ci sarà il giovane Marfella, che farà di tutto per sostituire al meglio i suoi due compagni di reparto. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda e conoscere meglio quali siano gli effettivi tempi di recupero del portiere colombiano.