I concorrenti di Bake Off Italia 2021 sono pronti a prendere posto davanti al forno per sfornare i migliori dolci della loro vita e conquistare i giudici e la vittoria finale. Quella che prende il via oggi, 3 settembre, è la nona edizione del bakery show di Real Time che vedrà al timone ancora Benedetta Parodi con al fianco i confermatissimi giudici: Ernst Knam, Damiano Carrata e Clelia D’Onofrio.

Bake Off Italia 2021 ci terrà compagnia per 14 settimane (fino al 4 dicembre, salvo cambiamenti) con puntate da 90′ e un totale di venti concorrenti seguendo un format ormai consolidato da anni ma che regalerà al pubblico non poche novità. La prima puntata, infatti, è già andata in onda per gli abbonati su Discovery+ già il 27 agosto in streaming e questo ha creato non poco scompiglio visto che i primi dettagli su concorrenti e prove sono già disponibili sui social.

I concorrenti di Bake Off 2021, almeno pre ingresso, sono sono Daniela Ribezzo, Edoardo Baldini, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, un volto noto della scorsa edizione Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Lora Kayyal, Marco Palma, Giuseppe di Reggio Emilia, Gloria B. di San Michele al Tagliamento, Gloria Pirozzi di Roma, Lola Litvinova, Matteo di Brescia, l’argetina Naney, Patrizia Valerio, Pedro Menvielle, Natascia Soldati, Pancrazia Cavallone, Roberto di Palermo, Rosanna Olindo, Simone Meli.

ATTENZIONE SPOILER!

Le anticipazioni della puntata di oggi, 3 settembre, di Bake Off Italia 2021 rivelano che i 20 concorrenti dovranno vedersela con tre prove: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa al grido di “Le cartoline d’Italia”. In scena andranno quindi i dolci della tradizione ma non senza novità anche per quanto riguarda il premio. Chi vincerà il programma potrà condurre suo programma di cucina su Food Network.

Durante la puntata il bakery show strizzerà l’occhio a Masterchef visto che, chi non supererà la prova creativa dovrà affrontare la prova tecnica mentre tutti gli altri avranno accesso alla puntata successiva. Nella prima puntata gli aspiranti pasticceri dovranno prima dare vita ad una rivisitazione di uno dei dolci tipici della propria zona mentre nella prova tecnica sarà Knam a chiedere la “Torta grande Italia” (con tanto di ricetta e passaggio misterioso che i concorrenti dovranno scoprire). Chi non si salverà dovrà affrontare la prova a sorpresa e il rischio eliminazione.

L’appuntamento con i concorrenti di Bake Off Italia 2021 e con la prima puntata è fissato per oggi, 3 settembre, alle 21.20 circa su Real Time.