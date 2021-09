Sta calando il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6, il fitness tracker di ultima generazione realizzato dall’azienda cinese in questo 2021. Continua la serie fortunata di questi braccialetti smart targati Xiaomi, si è arrivati alla sesta generazione non per caso ed ogni anno l’azienda cinese propone qualcosa di più innovativo ed interessante. Ciò che rende questi prodotti alquanto appetibili è sicuramente il prezzo, molto più basso rispetto alla concorrenza e soprattutto con una qualità di alto livello.

L’ultima offerta Amazon per Xiaomi Mi Band 6

Dunque, torniamo sul tema una settimana dopo il nostro ultimo intervento. Quest’oggi troviamo su Amazon un prezzo davvero molto conveniente per questo Xiaomi Mi Band 6 che senza dubbio gli permette di essere ancora più appetibile. Ricordiamo infatti come questo fitness tracker sia stato quello più costoso di tutte e sei le generazioni, ma già ora può essere acquistato ad un prezzo nettamente più basso sul famoso sito di e-commerce.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Ritroviamo lo Xiaomi Mi Band 6 alla cifra di 39,90 euro, è stato effettuato uno sconto dell’11% rispetto al prezzo precedente che già aveva subito un calo rispetto ai primissimi giorni del suo approdo sul mercato. Inizialmente il suo costo era di 50 euro, ora è sceso abbastanza e su Amazon si può approfittare anche del servizio Prime per avere alcuni vantaggi. In primis non ci sono le spese di spedizione da affrontare, in secondo luogo tale dispositivo arriverà nelle vostre mani nel giro di pochissime ore.

Chi non è abbonato a Prime può sempre usufruire della prova gratuita di trenta giorni e poter contare su queste agevolazioni. Vediamo a questo punto le caratteristiche principali di questo Xiaomi Mi Band 6. Spazio ad un display da 1,56 pollici AMOLED, più grande del modello precedente, ma la parte interessante riguarda senza dubbio il tracciamento di ben 30 attività sportive, praticamente una ventina in più rispetto al Mi Band 5. Più varietà di scelta in ambito allenamento, ma anche la possibilità di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

Non manca la registrazione costante del battito cardiaco, delle calorie bruciate e dei chilometri effettuati durante la giornata. C’è anche il monitoraggio del sonno con la registrazione della fase REM. Insomma un prodotto di estrema qualità ad un prezzo davvero molto contenuto.