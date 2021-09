Ci sono alcune indicazioni che potrebbero tornare utili a tutti coloro che intendono sfruttare il bonus terme su Invitalia nel corso dei prossimi mesi. Al di là delle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione di recente sul bonus IRPEF, come avrete notato con il nostro articolo, occorre approfondire una serie di dettagli per farsi trovare pronti al momento giusto. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, con quanto raccolto fino ad oggi 3 settembre sul tema.

Tutto quello che c’è da sapere a proposito del bonus terme su Invitalia

Indicazioni utili per tutti coloro che intendono procedere con il bonus terme su Invitalia, dunque. Andiamo con ordine, in quanto si tratta di un’agevolazione per tutti coloro che vorranno regalarsi un momento di relax dopo le ferie estive. Con il chiaro intento da parte del governo di aiutare anche il settore in questione. Secondo le ultime informazioni disponibili, il click day dovrebbe esserci a metà ottobre, anche se al momento non abbiamo ancora una data precisa da condividere.

Considerando il fatto che in questo caso le risorse saranno limitate, è probabile che per il bonus terme ci si debba muovere con una certa velocità per ottenerlo. L’importo massimo che potrete ottenere sarà pari a 200 euro, senza discorsi legato a percentuali. Se il pacchetto acquistato ammonterà a 200 euro, non dovrete versare altro alla struttura. Diversamente, dovrete aggiungere la differenza. Non dovrebbero esserci limiti di reddito, ragion per cui tutti potranno usufruire potenzialmente del servizio.

Non si conosce ancora la lista delle strutture che potranno accettare il bonus terme. Il pagamento avverrà al momento, mentre dal centro partirà la richiesta a Invitalia per far ottenere il rimborso ai clienti. Staremo a vedere quali altri novità verranno a galla nel corso delle prossime settimane su questa nuova agevolazione.