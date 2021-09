Chicago P.D. 8 ci sarà e i fan potranno dormire tranquilli almeno fino a che questa sera nel finale della settima stagione non scopriranno che c’è qualcosa che non va e forse qualcuno non tornerà nei nuovi episodi. I nuovi episodi della serie di Dick Wolf sono già andati in onda in Patria nella scorsa stagione televisiva americana e hanno ottenuto un primo passaggio sulla pay anche in Italia tra Mediaset Premium e Sky, ma cosa succederà adesso?

Si intitola Lotta contro i fantasmi il primo episodio di Chicago P.D. 8 e metterà ancora una volta alle strette proprio Atwater (LaRoyce Hawkins) sempre più intenzionato a voler denunciare Doyle, l’agente che ha aggredito Page al contrario di quanto è venuto a galla. A quanto pare, però, la sua scelta non sarà semplice visto che non mancheranno i malumori tra i suoi colleghi, ma cosa succederà adesso?

Secondo le prime rivelazioni sembra che uno dei personaggi conosciuti potrebbe uscire di scena mentre, dall’altro lato, potrebbe arrivare il ricongiungimento tra Hailey e Jay.

Ecco il trailer della nuova stagione:

Prima di capire cosa ne sarà di Voight e i suoi nell’ottava stagione della serie, i fan si preparano a piazzarsi oggi, 3 settembre, proprio davanti alla tv per gustare ben tre episodi ovvero il 18, il 19 e il 20. Il primo della serata sarà l’episodio dal titolo Confini in cui l’intelligence fa tutto il possibile per risalire al capo nascosto di un cartello della droga.

In seguito, nell’episodio dal titolo Segreti sepolti, Ruzek è testimone del rapimento di una donna e la squadra accorre per risolvere la situazione. Infine, in quello che è l’ultimo episodio di Chicago P.D. 7 in cui Atwater si imbatte in una vecchia conoscenza che è sotto copertura come lui, nella stessa organizzazione su cui sta indagando. Il resto lo scopriremo questa sera quando tre episodi andranno in onda piazzando le basi dell’ottava stagione già annunciata e che su Italia1 arriverà la prossima estate.