Alessandro Borghi, il volto di Suburra e di Diavoli, ha lasciato le montagne in cui lo abbiamo visto affaccendato in questi giorni, per calcare il red carpet del Festival del Cinema di Venezia al fianco di Irene Forti, la sua attuale fidanzata. I due hanno sfilato abbracciati e mano nella mano sul tappeto rosso di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (e per presentare il suo Mondocane). Lui è apparso in giacca bordeaux e lei in un semplice abito nero conquistando i flash dei fotografi.

L’appuntamento di Venezia è sicuramente il primo ufficiale per la coppia che sta insieme ormai da oltre un anno. Sembra che sia proprio Irene la misteriosa fidanzata che abbiamo intravisto in alcune foto e in alcune dirette social durante il lockdown, ed è sempre lei quella che in questi mesi è stata in vacanza con Borghi tra Nord Europa e ripide montagne.

Ma chi è Irene Forti? La bella modella e manager nel settore delle risorse umane e coaching esecutive di un’azienda, si divide tra Roma e Londra, dove lavora. La fidanzata di Alessandro Borghi è laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale.

Nei giorni scorsi, parlando di lei, Alessandro Borghi era finito al centro delle polemiche addirittura accusato di sessismo. L’attore furioso ha rimandato al mittente le accuse in una serie di storie Instagram in cui ha spiegato il suo pensiero. In particolare, ai microfoni di Io Donna ha confidato:

“Il merito del fatto che abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è della mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante […] Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”.

E l’orribile barba? Alessandro Borghi qualche mese fa ha girato Diavoli 2 ma adesso si trova in Valle d’Aosta per Le otto montagne, per la regia di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, che lo riporterà a fare coppia con Luca Marinelli come in Non essere cattivo.