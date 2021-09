Un mistero scuote il pubblico di Canale5: che fine ha fatto il promo di Star in The Star? Naturalmente stiamo parlando del video in cui la bella Ilary Blasi, in versione Marilyn Monroe, annunciava la sua trasmissione di prossima messa in onda. Sin dal primo momento e dalle rivelazioni sui meccanismi del programma, in molti hanno notato la somiglianza con due programmi Rai ovvero Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

In particolare, i vip in gara in Star in The Star dovrebbero salire sul palco con una vera e propria maschera vip in volto cantando prima in playback e poi via via dal vivo. Proprio questa volta di mascherare i concorrenti vip e trasformarli in altri volti noti, avrebbe messo in allerta Milly Carlucci. Nei giorni scorsi si è parlato della sua nota voglia di difendere i suoi programmi da possibili plagi e così è stato anche per lo show di Canale5 affidato a Ilary Blasi.

In un primo momento sembravano solo pettegolezzi senza fondamento ma adesso le cose sono cambiate e tutto perché il promo di Star in The Star è sparito nel nulla e nessuno lo ha beccato più in onda. Dal canto suo la Blasi è ancora rimasta in silenzio sulla questione e il promo del programma campeggia sul suo profilo Instagram, e allora dove sta la verità?

Dall’altro lato, Milly Carlucci è rimasta in silenzio. Non ha commentato i pettegolezzi sul suo possibile interessamento al programma di Canale5 e non ha confermato la sua presunta furia, allora chi ha ragione e perché il promo non è più in onda? Si tratta solo di un cambio in corsa del palinsesto o davvero la regina di Rai1 ha portato a casa un’altra vittoria?