Arriva il nuovo singolo di Ed Sheeran che anticipa Equals, l’album in prossima uscita. Il cantautore di Halifax lo ha annunciato sui social nell’ultima ora, accompagnando il messaggio con un brevissimo teaser del brano.

Il nuovo singolo di Ed Sheeran

Il nuovo singolo di Ed Sheeran si chiamerà Shivers e uscirà su tutti gli store venerdì 10 settembre. Shivers arriva dopo Bad Habits, e si presenta come un pezzo pop in cui possiamo sentire corde pizzicate, clap e percussioni elettroniche, con un piccolo assaggio del cantato.

“Ho scritto Shivers non appena il tour Divide è terminato, in una fattoria in affitto nel Suffolk dove avevamo allestito uno studio per un paio di settimane per vedere cosa succedeva. È stato scritto nel corso di 3 giorni, il che è molto strano per me, ma sentivo che era troppo speciale per sbagliarmi. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non immaginavo un mondo senza l’uscita di Bad Habits in estate”.

Il cantautore britannico ritorna a pieno ritmo dopo una lunga pausa dovuta alla nascita della figlia Lyra Antarctica e alla pandemia, che ha messo in stand by l’attività di tantissimi artisti. Oggi Ed Sheeran è pronto a rilanciarsi con un nuovo album e una serie di singoli pubblicati per rompere l’attesa.

Equals

Equals uscirà il 29 ottobre 2021 e sarà il nuovo capitolo di una serie iniziata con Plus (2011) e continuata con Multiply (2014) e Divide (2017). L’ultimo disco in studio dell’artista di Halifax è No. 6 Collaboration Project (2019).

Per questo nuovo disco Ed Sheeran ha scelto di raccontare tutti i cambiamenti della sua vita, dal matrimonio alla nascita della figlia Lyra, ma anche le grandi delusioni e le gravi perdite. Il primo singolo lanciato per anticipare Equals è stato Visiting Hours. Nel 2019 Ed Sheeran ha anche recitato nel film Yesterday di Danny Boyle, nel quale ha interpretato se stesso.

Il disco sarà composto da 14 tracce ed è prodotto dallo stesso cantautore insieme a Johnny McDaid e Fred Gibson. Recentemente si vociferava circa un futuro album di genere metal nel futuro dell’artista, ma lo stesso Ed Sheeran ha smentito questi rumor.

Il nuovo singolo di Ed Sheeran accorcerà i tempi prima dell’arrivo di Equals, uno dei dischi più attesi del 2021 nonché un album in cui il cantautore si presenta rinnovato e più motivato di prima.