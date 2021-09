La produzione di Better Call Saul 6, interrotta lo scorso luglio dopo il grave malore che ha colpito il suo protagonista, è ripresa in modo “lento” ma comunque costante. Nonostante gli ostacoli che questa stagione sta incontrando, prima a causa dei protocolli anti-Covid che hanno rallentato tutte le produzioni audiovisive e poi per l’attacco di cuore di cui ha sofferto Bob Odenkirk, le riprese sono ripartite.

A confermare che Better Call Saul 6 è in produzione, sebbene l’interprete di Saul Goodman sia ancora in convalescenza, è il produttore esecutivo della serie Thomas Schnauz: “L’intera produzione sta andando avanti, in modo costante ma lento“, ha detto recentemente a Den of Geek . Odenkirk non è ancora rientrato a lavoro dopo il problema cardiaco che l’ha portato in ospedale lo scorso luglio, proprio mentre era impegnato sul set. Per questo le riprese della serie stanno procedendo senza di lui: “Stiamo girando scene che non coinvolgono Bob in questo momento“, ha precisato Schnauz.

Impossibilitato a tornare sul set di Better Call Saul 6 prima di una completa guarigione, lo stesso protagonista aveva dichiarato che si sarebbe preso una pausa dal lavoro, ma sarebbe “tornato presto” nei panni di Goodman per girare gli episodi dell’ultima stagione.

Durante il suo riposo il cast e la troupe di Better Call Saul 6 hanno continuato a lavorare sugli ultimi 13 episodi della serie: si tratta del capitolo finale per il fortunato spin-off di Breaking Bad, che potrebbe risultare ancora più duro ed emotivamente violento dei precedenti. “Stiamo arrivando alla fine, quindi qualunque cosa accada probabilmente sarà un colpo più duro che in passato” ha aggiunto Thomas Schnauz.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon. — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021

Better Call Saul arriverà nel 2022 ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale. Le prime cinque stagioni, così come l’intera serie madre Breaking Bad, sono disponibili in streaming su Netflix.