Bisogna prendere atto che stiamo vivendo ore molto complicate per quanto riguarda il presunto down Instagram. Certo, i numeri non parlano di problemi su scala mondiale oggi 2 settembre, ma al contempo non possiamo sottovalutare il disagio che stanno vivendo da questa mattina coloro che sono soliti caricare e consultare le cosiddette stories. Vicenda che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo portato alla vostra attenzione durante il mese di giugno all’interno del nostro magazine.

Cosa sappiamo sul down Instagram e sui problemi con le stories il 2 settembre

Provando ad esaminare più da vicino il disservizio riscontrato da alcuni utenti soprattutto in mattinata, possiamo dire che il potenziale down Instagram (in attesa di capire in quale misura cresceranno i numeri) investa problemi con le stories del 2 settembre. Difficile dire se l’anomalia sia in qualche modo legata a specifici utenti e quale sia la variabile che abbia generato il disservizio. Improbabile che il discorso possa essere circoscritto a particolari versioni del sistema operativo utilizzato con il proprio smartphone.

A detta di altri utenti, i problemi odierni che stanno generando il down Instagram dovrebbero essere collegati al mancato funzionamento dei direct messages, oltre al fatto che il sistema non riesca ad aggiornare il feed. La situazione, dunque, è in continua evoluzione e al momento appare non di facile lettura. Staremo a vedere in quale direzione andranno i prossimi feedback, in attesa di eventuali prese di posizione da parte dello staff.

A voi come stanno andando le cose oggi? Fateci sapere, in modo da capire in quale direzione stiamo andando con il presunto down Instagram di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte. In questo modo avremo le idee più chiare su quello che sta avvenendo in Italia da stamane.