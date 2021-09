Pare siano abbastanza pesanti e molto diffusi i problemi Vodafone, Ho Mobile e PosteMobile riscontrati oggi 2 settembre qui in Italia, secondo quanto raccolto negli ultimi minuti. Una situazione differente, dunque, rispetto a quella che abbiamo preso in esame nello scorcio iniziale di agosto sulle nostre pagine con un altro articolo, fermo restando che al momento qualsiasi sentenza sul malfunzionamento odierno sarebbe troppo frettolosa come si può facilmente immaginare.

Prime informazioni sui problemi Vodafone, Ho Mobile e PosteMobile del 2 settembre

Dunque, sono sporadiche le indicazioni trapelate a proposito dei problemi Vodafone, Ho Mobile e PosteMobile del 2 settembre. Il fatto stesso che siano coinvolti questi tre brand specifici, in contemporanea, ci dice ad esempio che l’anomalia stia investendo la rete mobile. I numeri che stiamo registrando su Down Detector lasciano intendere anche non dovrebbe trattarsi di un problema circoscritto a determinate regioni o aree geografiche, anche se la situazione è in costante evoluzione.

Sostanzialmente, in questo caso potrebbero esserci gli estremi per etichettare come “down” i problemi Vodafone, Ho Mobile e PosteMobile emersi questo giovedì, ma è giusto prendersi qualche altro minuti prima di emettere sentenze. Sperando che, nel frattempo, giunga qualche comunicazione ufficiale da parte della compagnia telefonica, o in alternativa una serie di feedback dagli utenti in grado di farci inquadrare meglio la situazione.

Di sicuro la vicenda dovrà essere monitorata con grande attenzione, in attesa di scoprire le origini dei problemi Vodafone, Ho Mobile e PosteMobile del 2 settembre. L’auspicio è che i tecnici possano intervenire tempestivamente, aiutandoci ad archiviare una volta per tutte quello che ha tutta l’aria di essere un down. A voi come stanno andando le cose da un’ora a questa parte? Fatecelo sapere lasciando un commento qui di seguito, magari indicando anche la zona dalla quale ci state scrivendo.