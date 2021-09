C’è una nuova serie di Elisabeth Moss all’orizzonte: oltre alla quinta stagione di The Handmaid’s Tale e al debutto di The Shining Girls, l’attrice premio Emmy ha in cantiere un’altra produzione tv, una miniserie basata su una storia vera di cronaca nera.

La nuova serie di Elisabeth Moss si intitola Candy, dal nome della sua protagonista, ed è attualmente in fase di pre-produzione. La trama di questo thriller è ambientata in Texas nel 1980 e basata sulla storia vera dell’assassina Candy Montgomery e della sua vittima Betty Gore. La Moss interpreterà Montgomery, una donna che apparentemente aveva una vita soddisfacente, un marito amorevole con un buon lavoro, una figlia e un figlio, una bella casa nella periferia in espansione, finché ha ucciso la sua amica di chiesa con un’ascia.

La nuova serie di Elisabeth Moss segna anche una reunion per l’attrice di The Handmaid’s Tale: la creatrice di Candy, infatti, è Robin Veith, che è stata assistente alla sceneggiatura nella prima stagione di Mad Men, serie che ha consacrato la Moss grazie all’ambizioso personaggio di Peggy Olson. Veith ha co-scritto anche l’episodio finale della prima stagione The Wheel con il creatore di Mad Men Matthew Weiner, che è valso ad entrambi la nomination ad un Emmy Award per la miglior sceneggiatura di una serie drammatica. Inoltre ha scritto alcuni episodi della serie drammatica sulla boxe di FX Lights Out ed è stata produttrice esecutiva di Law & Order: Unità Vittime Speciali.

Non è chiaro se la nuova serie di Elisabeth Moss entrerà in produzione prima o dopo la quinta stagione di The Handmaid’s Tale, visto che lo stesso showrunner della serie distopica di Hulu, Bruce Miller, ha preannunciato tempi lunghi a causa dei diversi impegni del cast che ritarderanno le riprese della prossima stagione. Intanto la Moss è attesa in questi giorni a Venezia per la Mostra del Cinema 2021, in quanto protagonista insieme a Kirsten Dunst del film The Power of the Dog della regista Jane Champion.