Bruce Springsteen in Italia nel 2022? L’ipotesi corre veloce, specialmente perché il Boss è uno degli artisti internazionali più graditi e attesi nel Belpaese. Il rumor non nasce da un troll né da un misterioso account poi scomparso. L’ipotesi è stata lanciata da un promoter che altre volte, in Italia, ha portato la musica di Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen in Italia

A sganciare la bomba è stato Claudio Trotta, promoter del Comfort Festival che si terrà a Ferrara il 3 e il 4 settembre 2021. Per quest’anno i nomi in cartellone sono già esplosivi: Edoardo Bennato, Gianluca Grignani, Morgan e tanti altri, per un totale di 30 artisti per 16 ore di musica.

Trotta, durante la presentazione del Comfort Festival, ha scatenato l’hype con questa frase:

“Se il tour ci sarà, e per saperlo è fondamentale che la situazione europea si chiarisca, Ferrara sarà una delle città che molto probabilmente ospiterà The Boss. Mi auguro che la conferma del tour sia entro la fine del mese”.

Il Boss, del resto, aveva già espresso il desiderio di riabbracciare l’Italia una volta disinnescata la pandemia. Entro la fine del mese, dunque, si auspica che il boss confermi il tour del 2022 e che quindi tra le date europee vi sia anche l’Italia.

Il 2021 di Bruce Springsteen

Nel 2021 è ripartita la serie di concerti Springsteen On Broadway, per i quali il Boss è stato attaccato dai no-vax per la scelta degli organizzatori di riservare l’accesso alle persone vaccinate. A giugno Bruce Springsteen ha duettato con i The Killers nel brano Dustland, ma la vera bomba è stata la quasi-sorpresa di Letter To You, il nuovo disco uscito in autunno e registrato con la E-Street Band.

Per il momento l’ipotesi di un ritorno di Bruce Springsteen in Italia resta tale: lo stesso Claudio Trotta, infatti, a fine 2020 aveva riferito che la possibilità di riportare il Boss a San Siro incontrava ancora qualche ostacolo. Ora, a pochissime ore dal Comfort Festival, si guarda al 2022 come l’anno definitivo della riapertura della stagione dei concerti, compreso il tanto atteso ritorno del Boss.