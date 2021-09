La Casa di Carta 5 debutta su Netflix coi primi 5 episodi il 3 settembre, ma un’anteprima di 15 minuti è già disponibile online su Youtube, dunque visibile anche ai non abbonati. Ma dove eravamo rimasti col macchinoso piano del Professore per derubare la Banca di Spagna e liberare Rio (poi anche Lisbona) dalle torture della polizia?

La Casa di Carta 5: dove eravamo rimasti

La Casa di Carta 5 riparte esattamente da dove la trama si era interrotta. Nell’ultimo episodio della quarta stagione, il Professore aveva lanciato il Piano Parigi, con l’obiettivo di liberare Lisbona dalla detenzione e spedirla nella Banca per supportare i membri della banda orfani di Nairobi. Dopo aver messo sotto scacco la polizia e il CNI rendendo pubbliche le torture subite da Rio e la detenzione illegale di Lisbona, Raquel è stata liberata grazie ad un complesso quanto inverosimile piano di fuga attuato nel parcheggio del Tribunale Nazionale durante le sue deposizioni, ovviamente concordate col Professore.

La Casa di Carta 5 riparte dal finale della stagione 4

Intanto, all’interno della Banca, la banda ha usato Gandía come esca per procurarsi un elicottero che atterrasse sulla struttura: invece di servire a liberare Gandìa, però, il mezzo è stato usato dal Professore per calare Lisbona sul tetto della Banca. Mentre quest’ultima si riuniva con la banda promettendo di vincere la guerra contro la polizia (al grido di “per Nairobi“), arrivava un altro scacco matto, stavolta quello di Alicia Sierra al Professore: espulsa dalla polizia come capro espiatorio per il fallimento delle trattative con i rapinatori, ha continuato a dare la caccia al Professore fino a trovare il suo nascondiglio.

L’anteprima de La Casa di Carta 5 su Youtube

I primi 15 minuti de La Casa di Carta 5 sono già disponibili online su Youtube, un’anteprima introdotta da Pedro Alonso, il Berlino della serie. La quinta parte inizia proprio da un riassunto delle ultime sequenze cruciali della stagione 4, con l’ingresso di Lisbona nella Banca e il Professore minacciato con una pistola da Alicia Sierra. Nei primi quindici minuti inizia a delinearsi l’assetto della banda in quest’ultima fase: come sempre ci saranno divisioni interne a minare la compattezza del gruppo, per di più ora che il Professore è fuori gioco. Le vecchie tensioni tra Lisbona e Tokyo emergeranno subito, mentre Bogotà spingerà Palermo a mettere in discussione la leadership di Lisbona e l’accelerazione del piano del Professore, che prevede di iniziare ad estrarre l’oro dal caveau prima che siano fuse le 90 tonnellate inizialmente previste. Intanto nei flashback Berlino è a Copenaghen per incontrare suo figlio: da padre snaturato quale è, non solo gli rinfaccia di essere nato, ma lo ha attirato ad un incontro con la moglie Tatiana solo per coinvolgerlo nel piano della rapina. Sempre nei flashback, il Professore aveva previsto l’attivazione del piano Roma, ovvero un’accelerazione dell’estrazione dell’oro della riserva per ridurre i tempi di permanenza nella Banca a fronte dell’arrivo dell’esercito, puntualmente chiamato ad intervenire dal colonnello Tamayo.

Per tutti i dettagli su La Casa di Carta 5 scopri la nostra guida all’ultima stagione della serie.