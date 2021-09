The Undoing su Tv8 tra una settimana o poco meno. Settembre porta con sé l’inizio della nuova stagione televisiva e finalmente è arrivato il momento di godere della messa in onda in chiaro di una mini serie di successo che porterà sullo schermo Nicole Kidman ma anche la nostra attrice rivelazione dell’anno, Matilda de Angelis. Insieme a loro uno degli attori più amati, Hugh Grant.

The Undoing su Tv8 arriva quasi un anno dopo il suo debutto americano su HBO e qualche mese dopo il primo passaggio su Sky Box Sets e Sky Atlantic, questo rovinerà gli ascolti che potrebbe e meriterebbe portare a casa? Speriamo di no visto che lo show è comunque al suo primo passaggio in chiaro e il pubblico della tv generalista non ha ancora avuto modo di conoscere la storia della vita perfetta di Grace (Kidman) e Jonathan Fraser (Grant), due professionisti di New York che si ritrovano ad affrontare l’ombra di un delitto e il pericolo delle bugie.

Lei psicoterapeuta, lui oncologo pediatrico, felici e spensierati nella loro bella casa di Manhattan insieme al figlio dodicenne Henry fino a quando nelle loro vite arriva lo scandalo: Elena, la mamma di un compagno di scuola del piccolo di casa Fraser, viene brutalmente uccisa. A quel puto è proprio Jonathan a sparire nel nulla lasciando intendere che sia proprio lui l’assassino.

Prende il via da qui l’intricato giallo alla base di The Undoing Le Verità Non Dette, la serie tratta dal romanzo Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz e diretta da Susanne Bier. La programmazione prevede due episodi a settimana a partire dal prossimo 7 settembre e fio al 21 per un totale di tre settimane. Dietro The Undoing ci sono la mente e la penna di David E. Kelly, papà di Big Little Lies, altra serie di successo con Nicole Kidman protagonista.