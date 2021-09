Bisogna prendere in esame alcune indiscrezioni a proposito del Samsung Galaxy S22 Plus, per quanto concerne la sua scheda tecnica. Dopo avervi parlato delle probabili scelte di marketing da parte del produttore coreano, evidentemente propenso a presentare il suo nuovo top di gamma Android già durante il mese di gennaio secondo tanti riportato ad inizio settimana, oggi ci si concentra sulla batteria. L’idea del brand, a quanto pare, è quella di fare la differenza soprattutto sotto questo punto di vista.

Cosa sappiamo sulla batteria del Samsung Galaxy S22 Plus

Come sempre, a parlarci di autonomia del Samsung Galaxy S22 Plus è una fonte come SamMobile. Per farvela breve, dovremmo avere due nuove batterie Samsung SDI che di recente hanno ottenuto la certificazione 3C. Andando ad analizzare i rispettivi numeri di modello, dovrebbero essere utilizzati con il Samsung Galaxy S22 Plus ed il Galaxy S22 Ultra. Chiaro, però, che avremo conferme in merito solo con il trascorrere delle settimane ed avvicinandoci alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma.

Va detto che la fonte aveva rivelato in esclusiva i numeri di modello della serie Samsung Galaxy S22 un paio di mesi fa. La batteria con numero di modello EB-BS906ABY ha una capacità, sulla carta, pari a 4.370 mAh (capacità tipica di 4.500 mAh) e potrebbe finire all’interno della scheda tecnica dei nuovi Samsung Galaxy S22 Plus. Al contrario, il prodotto EB-BS908ABY, che ha una capacità nominale di 4.855 mAh (capacità tipica di 5.000 mAh), alimenterà con ogni probabilità il Samsung Galaxy S22 Ultra.

Staremo a vedere se le premesse verranno rispettate e quante ore di autonomia riuscirà a garantire la batteria montata a bordo del Samsung Galaxy S22 Plus, dopo aver analizzato le indiscrezioni degli ultimi giorni per i nuovi device in arrivo anche sul mercato italiano.