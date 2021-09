Sconvolta la programmazione di Station 19 3 su Canale5. Anche oggi lo spin-off di Grey’s Anatomy continuerà ad andare in onda in vista del finale di questa terza stagione ma, proprio con l’avvicinarsi del momento dei saluti, la serie premerà il piede sull’acceleratore. Le prime novità sulla programmazione di Canale5 riguardano proprio Station 19 3 che tornerà spesso in onda in seconda serata in questi giorni.

In particolare, l’appuntamento con Station 3 è previsto per oggi, 1 settembre, su Canale5 con l’episodio numero 10 S3 dal titolo Qualcosa di quello che succede quando si parla in cui, dopo alcune esperienze intense e traumatiche, i Vigili del Fuoco ricevono la visita di una psicologa. La serie tornerà poi domenica 5 settembre con l’episodio dal titolo Nessun giorno di riposo in cui, mentre sono a pranzo con Pruitt in cerca della sua benedizione per la loro relazione, Andy e Sullivan entrano in azione quando i funzionari dell’immigrazione fanno irruzione nel ristorante.

Dall’altro lato, invece, Travis viene coinvolto in un pranzo imbarazzante con il Comandante Dixon, Emmet e la sua fidanzata.

In questa stessa settimana Station 3 tornerà in onda poi lunedì e martedì con gli episodi 12 e 13 ad un passo dagli ultimi tre episodi di cui, al momento, non conosciamo la programmazione certa. La partenza di programmi come Scherzi a Parte, il Grande Fratello Vip e la fiction Luce dei Tuoi Occhi, faranno passare in secondo piano la programmazione dello spin-off di Grey’s Anatomy.

Lunedì 6 settembre Station 19 3 tornerà con l’episodio dal titolo Ci rivedremo in cui la squadra lotta con l’incendio ad un magazzino di stoccaggio e il sopraggiungere di varie complicazioni; Il Dr. Jackson Avery arriva dal Grey Sloan e finisce per collaborare con il vecchio amico Ben Warren. La settimana si concluderà con l’episodio 13, Sognami un po’, in cui Vic raduna la squadra a posare per un calendario a supporto di una giusta causa; Emmett svela a Ben di Sullivan, e mostra un lato più morbido.

Il resto lo scopriremo quando arriverà il finale della stagione, se la programmazione sarà confermata.