Netflix lancia la prima linea di t-shirt de La Casa di Carta, per chi ama la serie spagnola di Alex Pina ma anche “per chi la odia“. I canali social dello streamer hanno presentato così, con un appello rivolto anche agli haters, l’iniziativa del lancio della prima collezione ufficiale di magliette dedicate a La Casa de Papel/Money Heist, che sta per tornare con la prima parte della quinta ed ultima stagione.

Le t-shirt de La Casa di Carta faranno la loro prima apparizione in pubblico due giorni dopo il debutto della quinta stagione, previsto il 3 settembre coi primi 5 episodi, con un’iniziativa speciale: a Milano, nel cortile dell’Università Statale, domenica 5 settembre a partire dalle ore 11.00 ci sarà un evento dedicato alla collezione, con magliette in regalo per tutti coloro che si presenteranno.

Netflix ha annunciato la distribuzione delle t-shirt de La Casa di Carta alla Statale di Milano con un video in cui invita tutti a presentarsi nel cortile dell’Università per ricevere in regalo una maglietta dedicata alla serie. E per “tutti” s’intende il pubblico senza alcuna distinzione, anche chi odia la serie. Forse prendendo spunto proprio dai molti feedback negativi sui social ad ogni post su La Casa di Carta, Netflix ha pensato bene di realizzare magliette double face, con grafiche che da un lato esaltano i personaggi della serie e dall’altro li riducono in caricature ammaccate. Indossabili dunque sia da chi ama Il Professore e soci, sia da chi non li sopporta.

Ecco le t-shirt de La Casa di Carta che saranno regalate a chiunque si presenterà all’evento milanese per la promozione della quinta stagione della serie, domenica 5 settembre alle 11.00 nel cortile dell’Università Statale di Milano.