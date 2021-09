Insieme al teaser che annunciava la data d’uscita Netflix ha rilasciato anche le prime foto di You 3, la nuova stagione del thriller con Penn Badgley e Victoria Pedretti basato sui romanzi di Caroline Kepnes.

Protagonisti delle foto di You 3 sono proprio loro, gli psicopatici Joe Goldberg e Love Quinn in versione neogenitori di un maschietto: nonostante il finale della seconda stagione avesse preannunciato la futura nascita di una femmina, infatti, il teaser con la voce fuoricampo del protagonista ha confermato che si tratterà di un maschio e il suo nome sarà Henry.

Le idilliache foto di You 3 formato famiglia sembrano però solo il preludio a nuove follie e ossessioni che porteranno i protagonisti a commettere azioni deprecabili: d’altronde il finale della seconda stagione, oltre a mostrare la nuova vita nella periferia della soleggiata California per i futuri genitori, aveva già anticipato che lo stalker Goldberg troverà una nuova vittima delle sue attenzioni morbose. Stavolta la malcapitata sarà la sua affascinante vicina di casa Natalie, interpretata dalla new entry Michaela McManus.

In queste prime foto di You 3 si vede la coppia portare in giro il figlio appena nato, ma anche tornare nella famigerata prigione di vetro che ha fatto già diverse vittime nel corso delle prime due stagioni. Segno che evidentemente ce ne saranno delle altre, d’altronde il protagonista ne ha passate molte durante la seconda stagione ma la sua natura non è cambiata e l’idea malata di amore che coltiva da sempre resterà la stessa nonostante la paternità.

In altre foto di You 3 diffuse da Netflix si intravedono anche Scott Speedman, Chris O’Shea, Shalita Grant e Shannon Chan-Kent, tra le tante new entry di questa stagione. Ecco le immagini di scena dei nuovi episodi di You, in arrivo il 15 ottobre su Netflix.