The Sinner 4 è all’orizzonte così come il nuovo mistero che travolgerà e sconvolgerà Harry Ambrose e la sua nuova vita. La serie antologica prodotta da Jessica Biel (protagonista assoluta della prima stagione) tornerà in onda il prossimo ottobre, in particolare mercoledì 13, con un nuovo caso da risolvere, ma come riguarderà il pensionato detective?

A rivelare i primi dettagli su The Sinner 4 è proprio la rete che poco fa ha divulgato il primo trailer della dei nuovi episodi rivelando che Ambrose sarà testimone di una tragedia inaspettata. La sinossi rivela il resto:

“Ancora in preda al trauma di un caso precedente un anno fa, l’ormai in pensione Harry Ambrose si reca a Hanover Island nel nord del Maine per una vacanza di recupero con la sua compagna Sonya ma quando si verifica una tragedia inaspettata che coinvolge Percy Muldoon (Alice Kremelberg di Orange Is the New Black), figlia di un’importante famiglia dell’isola, viene reclutato per aiutare nelle indagini”.

Un altro mistero per l’ottimo Ambrose che anche questa volta dovrà affrontare implicazioni personali e conseguenze quando si troverà all’improvviso nel bel mezzo di una “crescente paranoia che capovolgerà la sonnolenta isola turistica e la sua stessa vita”. Sono ormai passati quattro anni da quando The Sinner ci ha conquistato con la prima stagione della serie e dopo Jessica Biel, l’ottima Carrie Coon e il sorprendente Matt Bomer, questa volta toccherà proprio alla Krembelberg conquistare il pubblico.

Nel cast di The Sinner 4 troveremo anche Frances Fisher, Neal Huff, Cindy Cheung, Ronin Wong e Michael Mosley. Chi ha seguito la serie fino a questo momento sa bene che ogni caso ha spinto al limite il personaggio di Bill Pullman, ma quanto dovrà sopportare prima di avere un periodo di riposo e chiudere così il suo percorso nello show? I fan sperano che quel momento sia ancora lontano.