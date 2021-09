Il primo album delle Spice Girls ritorna in una veste nuova e celebrativa. Sono passati 25 anni da quando Spice (1996) è entrato nelle nostre vite e nelle nostre stanze, per questo arriva Spice25, l’edizione deluxe dell’album di debutto del quintetto britannico tutto al femminile.

Il primo album delle Spice Girls

Come accade per ogni momento storico, esiste un mondo prima e un mondo dopo Wannabe, il fortunato singolo d’esordio delle Spice Girls. Con il loro successo le Spice Girls diedero una risposta a una scena pop dominata dalle boyband che scalavano le classifiche – i Backstreet’s Boys, i Take That, i 5ive – e si imposero in tutto il mondo come fenomeno pop esplosivo degli anni ’90.

Spice uscì il 4 novembre 1996 e fu il primo dei 3 album pubblicati dal quintetto. Al disco di debutto seguirono Spiceworld (1997) e Forever (2000). In più occasioni si è parlato di una reunion in studio del quintetto al completo, ma le voci sono sempre state smentite. All’apice del loro successo tutti conoscevano le Spice Girls non soltanto come gruppo, ma come singole artiste: Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Adams.

Spice25

Il progetto Spice25 è stato interamente curato dalla band e uscirà il 29 ottobre 2021. Spice viene riproposto in doppio volume, con le versioni originali dei brani ed edizioni inedite. In corrispondenza dell’annuncio è stata lanciata anche una versione alternativa di Say You’ll Be There con un solo di sax al posto dell’armonica di Judd Lander.

Mel B si è espressa sull’anniversario con queste parole:

“Tutto quello che ho sempre voluto era essere accettata e far sì che tutti intorno a me – gay, etero, bruni, neri, timidi o casinisti – sentissero di poter celebrare chi sono e di essere liberi di essere se stessi. Tutto ciò che spero, 25 anni dopo, è che il messaggio sia arrivato forte e chiaro. È vero che alla fine l’amore è tutto ciò di cui hai bisogno, quindi ringrazio tutti coloro che hanno comprato i dischi delle Spice Girls o sono rimasti sotto la pioggia per salutarci, o si sono vestiti di rosa, con una tuta da ginnastica, una parrucca rossa, una tuta leopardata o avessero il ​​broncio iconico di Vic”.

Ecco la tracklist dell’edizione deluxe del primo album delle Spice Girls:

Disc 1 Wannabe (02:53)

Say You’ll Be There (03:56)

2 Become 1 (Single Version) (04:05)

Love Thing (03:39)

Last Time Lover (04:11)

Mama (05:05)

Who Do You Think You Are (04:01)

Something Kinda Funny (04:05)

Naked (04:26)

If U Can’t Dance (03:49) Disc 2 Wannabe (Dave Way Alternative Mix) (03:25)

Say You’ll Be There (7-inch Radio Mix) (04:09)

2 Become 1 (Orchestral Version) (04:05)

Mama (Biffco Mix) (05:49) >li>Love Thing (12-inch Unlimited Groove Mix) (06:25)

Take Me Home (04:07)

Last Time Lover (Demo) (04:05)

Feed Your Love (04:36)

If U Can’t Dance (Demo) (03:36)

Who Do You Think You Are (Demo) (03:49)

One of These Girls (03:33)

‘Shall We Say Goodbye Then?’ (00:53)

Tra i formati disponibili di Spice25 troviamo anche i vinili colorati e le audiocassette, e tutte le versioni sono in confezione speciale per celebrare i 25 anni di un disco pop che ha fatto la storia.