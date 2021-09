Il finale di Hawaii Five-0 non va in onda e i fan si infuriano. Cambia in corsa la programmazione di Rai2, ancora una volta, e oggi la rete si trascina dietro una scia di polemiche che si è riversata sui social. Dopo aver annunciato sui profili ufficiali la messa in onda del finale di Hawaii Five-0 con ben tre episodi, Rai2 ha pensato bene di cambiare le carte in tavola quando il programma precedente si è prolungato quasi fino alle 22.00, decidendo di rimandare la serie.

Molto probabilmente andando in onda più tardi, tutta la scaletta successiva sarebbe cambiata e così Rai2 ha pensato bene di rimandare il finale di Hawaii Five-0 senza alcun preavviso lasciando con un palmo di naso i fan che attendevano con ansia davanti allo schermo ormai da molto tempo.

Anche nel momento del cambio di programmazione Rai2 non ha comunicato niente sui social e lo stesso ha fatto questa mattina. Il profilo ufficiale è stato preso d’assalto da fan infuriati che adesso sperano vivamente di non dover aspettare mesi prima di vedere gli ultimi episodi della serie. Nonostante la mancata comunicazione sembra che, salvo ulteriori cambiamenti, il finale di Hawaii Five-0 andrà in onda il 6 settembre prossimo.

Il calendario del prime time di Rai2 non risulta ancora aggiornato ma anziché mandare in onda il film Jumanji, siamo sicuri che avranno la precedenza gli ultimi tre episodi della decima stagione della serie CBS.

Ecco di seguito i commenti furiosi dei fan delusi dai continui colpi di testa di Rai2:

📌 Hawaii Five-0, questa sera ore 21.20 in prima visione su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/WAB1Sp7loc — Rai2 (@RaiDue) August 31, 2021

Come vi abbiamo già annunciato nelle scorse ore, gli ultimi tre episodi della decima stagione chiuderanno anche la serie che non è stata rinnovata dalla rete.