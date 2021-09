Severide e Kidd saranno al centro del finale di Chicago Fire 8 che andrà in onda proprio martedì prossimo, 8 settembre, con ben tre episodi tutti da gustare tra l’occupazione della Caserma 51, matrimoni e incendi. Quello che vedremo nel prime time di Italia1 in realtà è quello che abbiamo già definito all’epoca finto finale visto che la serie si è fermata per via della pandemia in corso e del brusco stop alle riprese nel momento di massima diffusione.

Questo significa che gli ultimi tre episodi di Chicago Fire 8 non erano ufficialmente pensati per fare da finale alla stagione ma gli autori sono riusciti ugualmente a metterci una pezza, questo basterà?

Il finale di Chicago Fire 8 ha portato sullo schermo la storia personale di Emily Foster, il paramedico della Caserma 51, che si ritroverà a partecipare ad un salvataggio d’emergenza e facendo così i conti con il passato. Il personaggio interpretato da Annie Ilonzeh capirà che la vocazione per la medicina in lei non se ne è mai andata e questo la porterà lontano dalla serie.

Mercoledì prossimo, durante un incendio in un motel, viene trovato il corpo di Brad Whittier che era già morto per affogamento prima che scoppiasse il rogo. Le cose peggiorano quando dei dimostranti occupano la caserma Cinquantuno per protestare contro la chiusura di un’altra caserma. La situazione si fa man mano più incandescente.

Prima di assistere a questo rocambolesco finto finale, però, l’appuntamento è fissato per oggi, 1 settembre, con ben due episodi del gioiellino di Dick Wolf. Ad andare in onda saranno gli episodi 16 e 17 dal titolo Il truffatore e La protezione del bambino in cui dopo il ritrovamento di un’auto nel lago, i vigili del fuoco chiedono ai sommozzatori della polizia di mettersi alla ricerca del corpo del conducente.

Infine, i Vigili Del Fuoco della Caserma 51 salvano il figlio di una donna disabile da un incendio e Casey dovrà convincere i servizi sociali a lasciarli insieme.