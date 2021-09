NCIS 19 vedrà la partecipazione di un volto familiare per il pubblico della serie: dopo gli addii ai personaggi di Jack Sloane ed Ellie Bishop (Maria Bello ed Emily Wickersham), il primo annunciato da tempo e il secondo arrivato a sorpresa nel corso della diciottesima stagione, nei nuovi episodi ci sarà il ritorno di un volto ricorrente della serie.

NCIS 19 potrà contare ancora su Joe Spano nei panni di Tobias Fornell, grande amico di Gibbs, che ha coinvolto nella precedente stagione nella caccia agli spacciatori che rifornivano sua figlia Emily.

Lo showrunner di NCIS 19 Steven D. Binder ha dichiarato a TvLine che ci sarà ancora spazio per il suo personaggio nei nuovi episodi: “Vedremo Fornell per tutto il tempo che Joe Spano vorrebbe essere in questo show” ha spiegato il co-creatore della serie durante un’intervista sulla première autunnale. Spano è di famiglia per NCIS: per Binder “è semplicemente fantastico“, per questo apparirà certamente in un episodio di NCIS 19 “e forse di più“, a seconda di quanto vorrà essere della partita. Non è ancora chiaro quale sarà l’episodio con guest star Joe Spano, ma potrebbe trattarsi già della première di stagione.

Per la trama di NCIS 19 questo potrebbe voler dire che anche Gibbs avrà nuovamente una storyline che lo vede al fianco dell’amico Fornell, proprio come nella stagione 18, ma almeno per quanto riguarda il primo episodio il pubblico lo ritroverà appena scampato all’esplosione della sua barca per mano di un serial killer.

NCIS 19 debutta su CBS negli Stati Uniti il 20 settembre, per la prima volta in onda al lunedì, mentre in Italia la programmazione in chiaro su Rai2 riparte il 2 settembre in prima serata con la seconda parte della stagione 18 (il debutto già previsto lo scorso 26 agosto è saltato a causa dell’attentato in Afghanistan, che ha richiesto un approfondimento del Tg2 in prima serata).